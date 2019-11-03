Лидер партии Brexit Фарадж не будет баллотироваться на досрочных выборах

Найджел Фарадж, лидер британской партии Brexit заявил, что не будет баллотироваться на выборах в следующем месяце, решив вместо этого провести кампанию по всей стране против соглашения о Brexit.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Я очень много думал об этом: как я лучше послужу делу Brexit?"– сказал он.

"Найду место и попробую попасть в парламент или лучше послужу делу, пересекая вдоль и поперек Соединенное Королевство? Я решил, что последний курс является правильным", – заявил Фарадж.

Фарадж создал партию Brexit только в этом году и быстро выиграл большинство голосов в Британии на европейских выборах в мае.

Его объявление о том, что партия будет выдвигать кандидатов во всех округах на досрочных выборах в следующем месяце, было расценено как потенциальная неудача для Джонсона, учитывая возможное распыление голосов сторонников Brexit.

Фарадж, который безуспешно баллотировался в парламент семь раз, сказал, что его партия будет бороться за каждое место в парламенте, потому что сделка, которую Джонсон заключил с ЕС, это не Brexit

"Если бы Борис (Джонсон) боролся за настоящий Brexit, нам не нужно было бы бороться против него на этих выборах", - сказал он.