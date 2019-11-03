Прем’єр Британії каже, що не дозволить другий референдум про незалежність Шотландії

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон виключив надання дозволу на повторне голосування щодо незалежності Шотландії, поки він перебуває на прем’єрській посаді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Джонсон заявив, що його уряд не дасть добро на проведення ще одного юридично обов'язкового референдуму.

"Я не думаю, що люди в цій країні думають, що референдуми дуже хороші для гармонії. У нас був один референдум в 2014 році, британському народу, народу Шотландії, сказали тоді, що такі події відбуваються раз у покоління" – сказав він.

Відповідаючи на питання, чи дасть він дозвіл на проведення референдуму про незалежність в якості прем'єр-міністра, Джонсон заявив: "Ні, я не хочу проведення референдуму. Але я не бачу причин повертатися до цього".

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Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен назвала позицію блокування чергового референдуму про незалежність "неприйнятною".

Шотландський уряд хоче поставити питання про незалежність на нове голосування у другій половині 2020 року і почав законодавчий процес у місцевому парламенті для досягнення цієї мети.

Однак для того, щоб будь-який референдум був юридично зобов'язуючим, йому потрібне зелене світло від уряду Британії.