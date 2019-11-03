Тисячі прихильників незалежності Шотландії вийшли на демонстрацію у Глазго
Тисячі прихильників незалежності Шотландії вийшли на вулиці Глазго, що вислухати заклик першого міністра Шотландії Ніколи Стерджен "віддати майбутнє Шотландії в руки Шотландії".
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
Перший міністр сказала на великому мітингу в Глазго, що настане час вирватися з "хаосу Вестмінстера" у другому опитуванні про незалежність в наступному році.
У виступі лідерка SNP зосередила на виборах у Британії 12 грудня.
Вона дала зрозуміти, що хоче провести опитування щодо незалежності в наступному році і сказала, що загальні вибори будуть "перехресним моментом" для Шотландії.
"Шотландії пора самій вибирати своє майбутнє. Настав час для Шотландії стати незалежною країною" - сказала Стерджен.
Лідер лейбористів Джеремі Корбін заявив, що новий шотландський референдум про незалежність не є "бажаним чи необхідним".
Консерватори і ліберал-демократи також виступають проти нового голосування.
Нікола Стерджен була однією з багатьох політиків SNP і прихильників незалежності, які виступали на мітингу #indyref2020 у Глазго.
Це був перший раз, коли вона виступала на мітингу незалежності з 2014 року.
Ця подія викликала зустрічну демонстрацію десятків прихильників єдності Британії, які розмахували прапорами і дули в свистки, коли зібралися прихильники незалежності Шотландії.