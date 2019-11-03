Тисячі прихильників незалежності Шотландії вийшли на демонстрацію у Глазго

Тисячі прихильників незалежності Шотландії вийшли на вулиці Глазго, що вислухати заклик першого міністра Шотландії Ніколи Стерджен "віддати майбутнє Шотландії в руки Шотландії".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Перший міністр сказала на великому мітингу в Глазго, що настане час вирватися з "хаосу Вестмінстера" у другому опитуванні про незалежність в наступному році.

У виступі лідерка SNP зосередила на виборах у Британії 12 грудня.

Вона дала зрозуміти, що хоче провести опитування щодо незалежності в наступному році і сказала, що загальні вибори будуть "перехресним моментом" для Шотландії.

"Шотландії пора самій вибирати своє майбутнє. Настав час для Шотландії стати незалежною країною" - сказала Стерджен.

Лідер лейбористів Джеремі Корбін заявив, що новий шотландський референдум про незалежність не є "бажаним чи необхідним".

Консерватори і ліберал-демократи також виступають проти нового голосування.

Нікола Стерджен була однією з багатьох політиків SNP і прихильників незалежності, які виступали на мітингу #indyref2020 у Глазго.

Це був перший раз, коли вона виступала на мітингу незалежності з 2014 року.

Ця подія викликала зустрічну демонстрацію десятків прихильників єдності Британії, які розмахували прапорами і дули в свистки, коли зібралися прихильники незалежності Шотландії.