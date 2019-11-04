Юнкер: я поцілував Путіна, але це ніяк не зашкодило Європі

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер пояснив свою схильність до фізичних контактів з політичними лідерами, яку регулярно обговорюють ЗМІ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів в інтерв'ю Der Spiegel.

"Мені все одно. Я такий, який я є. Я часом думаю, що найгірше в тюрмі - це те, що ти не відчуваєш фізичної близькості. Я взагалі не можу уявити, щоб не торкатися до інших людей або щоб не торкалися мене. Мої співробітники іноді попереджають мене не обіймати ту чи іншу людину. Але мене поцілував Ердоган, тому я теж його поцілував. Я поцілував Путіна, і мене поцілував Путін. В будь-якому разі це, звісно, не зашкодило Європі", - сказав Юнкер.

Зустріч Юнкера та Путіна у 2016 році

Як відомо, президент Єврокомісії на публічних заходах часто обнімає або цілує політичних лідерів і жартує з ними. Свого часу він жартома назвав "диктатором" угорського прем’єра Віктора Орбана.

На саміті ЄС у груднів 2018 року Юнкер вкотре продемонстрував свою ексцентричну поведінку - куйовдив жінкам волосся і гладив руки.

На запитання про постійні чутки про те, що він занадто багато пив, Юнкер сказав, що "неправдиві претензії більше шкодять моїй родині, ніж мені".

У 2017 році ЗМІ запідозрили Юнкера в тому, що був нетверезим під час саміту, через те, що робив дивні рухи, сперечався зі знайомими політиками і "залицявся" до своїх помічників.

Як відомо, каденція Єврокомісії Юнкера мала завершитися 1 листопада. Але у зв'язку з тим, що формування нового складу Єврокомісії не завершене, початок її роботи відклали до 1 грудня.