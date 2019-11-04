Юнкер: я поцеловал Путина, но это никак не навредило Европе

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер объяснил свою склонность к физическим контактам с политическими лидерами, которую регулярно обсуждают СМИ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в интервью Spiegel.

"Мне все равно. Я такой, какой я есть. Я иногда думаю, что худшее в тюрьме - это то, что ты не чувствуешь физической близости. Я вообще не могу представить, чтобы не прикасаться к другим людям или чтобы не касались меня. Мои сотрудники иногда предупреждают меня не обнимать того или иного человека. Но меня поцеловал Эрдоган, поэтому я тоже его поцеловал. Я поцеловал Путина, и меня поцеловал Путин. В любом случае это, конечно, не помешало Европе", - сказал Юнкер.

Встреча Юнкера и Путина в 2016 году

Как известно, президент Еврокомиссии на публичных мероприятиях часто обнимает или целует политических лидеров и шутит с ними. В свое время он в шутку назвал "диктатором" венгерского премьера Виктора Орбана.

На саммите ЕС в декабре 2018 года Юнкер в очередной раз продемонстрировал свое эксцентричное поведение – он трепал женщин по волосам и гладил руки.

На вопрос о постоянных слухах о том, что он слишком много пил, Юнкер сказал, что "ложные претензии больше вредят моей семье, чем мне".

В 2017 году СМИ заподозрили Юнкера в том, что он был нетрезв во время саммита, потому что делал странные движения, спорил со знакомыми политиками и "ухаживал" за своими помощницами.

Как известно, каденция Еврокомиссии Юнкера должна была завершиться 1 ноября. Но в связи с тем, что формирование нового состава Еврокомиссии не завершено, начало ее работы отложили до 1 декабря.