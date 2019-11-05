США офіційно повідомили ООН про вихід з Паризької кліматичної угоди

Сполучені Штати почали процес виходу зі знакової Паризької кліматичної угоди 2015 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Державний секретар Майк Помпео заявив у понеділок, що він представив офіційне повідомлення про це в Організацію Об'єднаних Націй. Це запускає річний процес виходу з угоди. В його заяві Паризька угода названа "несправедливим економічним тягарем" для економіки США.

Майже 200 країн підписали угоду щодо клімату, в якій кожна країна ставить свої власні цілі щодо обмеження викидів тепловиділяючих газів, які призводять до зміни клімату.

"В міжнародних дискусіях з клімату ми будемо продовжувати пропонувати реалістичну й прагматичну модель, яка демонструє, що інновації і відкриті ринки ведуть до більшого процвітання, меншої кількості викидів і більш безпечних джерел енергії", — йдеться в заяві Помпео.

США почали цей процес, ставши єдиною країною, яка виходить з угоди. Організація Об'єднаних Націй скоро встановить процедурні деталі того, що відбуватиметься далі.

Правила Угоди не дозволяли будь-якій країні вийти з неї в перші три роки після її ратифікації 4 листопада 2016 року. Вихід США не стане повним до наступного дня після виборів 2020 року.

Президент Дональд Трамп обіцяв вийти з угоди протягом двох років, але в понеділок він вперше зміг зробити практичні кроки в цьому напрямку.