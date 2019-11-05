США официально уведомили ООН о выходе из Парижского климатического соглашения

Соединенные Штаты начали процесс выхода из знакового Парижского климатического соглашения 2015 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Государственный секретарь Майк Помпео заявил в понедельник, что он представил официальное сообщение об этом в Организацию Объединенных Наций. Это запускает годовой процесс выхода из соглашения. В его заявлении Парижское соглашение названо "несправедливым экономическим бременем" для экономики США.

Почти 200 стран подписали соглашение по климату, в котором каждая страна ставит свои собственные цели по ограничению выбросов тепловыделяющих газов, которые приводят к изменению климата.

"В международных дискуссиях по климату мы будем продолжать предлагать реалистичную и прагматичную модель, которая демонстрирует, что инновации и открытые рынки ведут к большему процветанию, меньшему количеству выбросов и более безопасным источникам энергии", — говорится в заявлении Помпео.

США начали этот процесс, став единственной страной, которая выходит из соглашения. Организация Объединенных Наций скоро установит процедурные детали того, что будет происходить дальше.

Правила Соглашения не позволяли любой стране выйти из него в первые три года после его ратификации 4 ноября 2016 года. Выход США не станет полным до следующего дня после выборов 2020 года.

Президент Дональд Трамп обещал выйти из соглашения в течение двух лет, но в понедельник он впервые смог сделать практические шаги в этом направлении.