У Британії три проєвропейські партії домовилися про узгодження кандидатів в округах

Три британські проєвропейські партії домовилися про виборчий пакт, погодившись не виступати один проти одного в десятках регіонів на дострокових виборах до парламенту 12 грудня.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

Ліберальні демократи, уельська партія "Плайд Кемри" та партія "Зелених" оголосять деталі угоди у четвер, але, як передбачається, домовленість охоплюватиме від 60 до 70 виборчих округів.

Такий пакт означає, що дві сторони погоджуються не подавати кандидата, підвищуючи шанси третього кандидата.

За межами Уельсу пакт буде просто двосторонньою угодою між лібералами та "зеленими". В Уельсі пакт охоплює 11 з 40 місць у британському парламенті.

Усі три партії вже розпочали свої виборчі кампанії і всі вони підтримують новий референдум щодо Brexit і хочуть залишитися в ЄС.

Подібна домовленість у партій вже була на місцевих виборах в одному з округів цього року, коли "Плайд Кемри" та "Зелені" погодилися не висувати кандидата, а натомість поступилися місцем ліберальному кандидату, яка зрештою перемогла кандидата від Консервативної партії.