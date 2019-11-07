В Британии три проевропейские партии договорились о согласовании кандидатов в округах

Три британские проевропейских партии договорились об избирательном пакте, согласившись не выступать друг против друга в десятках регионов на досрочных выборах в парламент 12 декабря.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Либеральные демократы, уэльская партия "Плайд Кэмри" и партия "Зеленых" объявят детали сделки в четверг, но, как предполагается, договоренность охватывать от 60 до 70 избирательных округов.

Такой пакт означает, что две стороны соглашаются не подавать кандидата, повышая шансы третьего кандидата.

За пределами Уэльса пакт будет просто двусторонним соглашением между либералами и "зелеными". В Уэльсе пакт охватывает 11 из 40 мест в британском парламенте.

Все три партии уже начали свои избирательные кампании и все они поддерживают новый референдум по Brexit и хотят остаться в ЕС.

Подобная договоренность у партий уже была на местных выборах в одном из округов этого года, когда "Плайд Кэмри" и "Зеленые" согласились не выдвигать кандидата, а взамен уступили место либеральному кандидату, которая в итоге победила кандидата от Консервативной партии.