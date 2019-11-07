Ми готові обговорювати із ЄС мита, але це делікатне питання - Кулеба

Україна наразі не планує піднімати перед ЄС питання зміни митних ставок та тарифних квот, прописаних в Угоді про асоціацію.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", таку заяву віцепрем’єр з питань євроінтеграції Дмитро Кулеба зробив під час конференції "Торгові війни: мистецтво захисту".

"Звичайно, ми готові до обговорення всіх тем, у тому числі й питання мит. Проте це дуже делікатне питання і при згадці про мита у наших партнерів відразу загораються очі. Тому поки у митній сфері ми зосередимося на питанням реформи митниці й більш прозорих правилах її проходження", - вважає він.

Також, за словами віцепрем’єра , Україна має намір запропонувати ЄС низку інших ініціатив, що поглиблюють відносини з Україною.

"Частина актів ЄС, яки ми імплементували у своє законодавство, вже застаріли. Також в низці сфер наша інтеграція не дуже амбіційна – і це потребує перегляду", - вважає Кулеба.

В якості прикладу він назвав ініціативу про скасування роумінгу між Україною та ЄС.

"Як тільки ми озвучили цю ініціативу, європейці були категорично проти. Вчора я знову обговорював це – вони все ще проти, проте ми обговорили ряд кроків по реалізації цієї ідеї",- пояснив він.

В свою чергу торговий представник України Тарас Качка зазначає, що наразі лише по двом торговим групам митна ставка є перешкодою для українського експорту до ЄС. Мова йде про курятину та томатну пасту. "По курятині ми вже маємо підписану домовленість із ЄС, справа лише за пастою", - додав він.

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