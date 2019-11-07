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У депутата партії Меркель під час промови в Бундестазі стався напад

Четвер, 7 листопада 2019, 13:04

У депутата від партії Меркель Маттіаса Гауера під час засідання Бундестагу в четвер стався напад, засідання німецького парламенту ненадовго призупинили.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Гауер за трибуною висловлювався на тему використання грошових коштів і майже завершив свою промову, коли несподівано почав тремтіти і важко дихати. До нього негайно підбігли інші депутати і допомогли лягти на підлогу.

Офіс депутата повідомив виданню Focus Online, що зараз Гауер перебуває при свідомості та у стабільному стані. Політика госпіталізували й загрози для його життя немає.

Засідання парламенту ненадовго призупинили, проте майже за годину депутати відновили роботу.

Нагадаємо, у Німеччині останнім часом непокояться станом здоров'я канцлерки Ангели Меркель. Причина — декілька інцидентів, під час яких вона тремтіла. Перший такий стався 18 червня, коли вона зустрічала у Берліні українського президента Володимира Зеленського.

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