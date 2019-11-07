У депутата партии Меркель во время выступления в Бундестаге случился приступ

У депутата от партии Меркель Маттиаса Хауэра во время заседания Бундестага в четверг случился приступ, заседание немецкого парламента ненадолго приостановили.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Хауэр за трибуной высказывался на тему использования денежных средств и почти завершил свою речь, когда неожиданно начал дрожать и с трудом дышать. К нему немедленно подбежали другие депутаты и помогли лечь на пол.

Офис депутата сообщил изданию Focus Online, что сейчас Хауэр находится в сознании и в стабильном состоянии. Политика госпитализировали и угрозы для его жизни нет.

Заседание парламента ненадолго приостановили, почти через час депутаты возобновили работу.

Напомним, в Германии в последнее время обеспокоены состоянием здоровья канцлера Ангелы Меркель. Причина - несколько инцидентов, во время которых ее била дрожь. Первый такой случай произошел 18 июня, когда она встречала в Берлине украинского президента Владимира Зеленского.