Дев'ять країн ЄС закликали ввести європейський авіаподаток для обмеження викидів

Дев'ять держав Європейського Союзу закликали Єврокомісію запровадити загальноєвропейський податок на авіацію з метою обмеження шкідливих викидів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У листі до єврокомісара, що відповідає за клімат, Франса Тіммерманса, міністри фінансів Німеччини, Франції, Нідерландів, Швеції і п'яти інших держав ЄС закликали до "певного авіаційного податку", не даючи конкретних вказівок.

Однією з найбільших країн, що стоять за листом, була Німеччина, яка вже стягує власний авіаційний податок. Її міністр фінансів, Олаф Шольц сказав, що він може служити в якості моделі для загальноєвропейського авіаційного податку.

"Німецький авіаційний податок добре себе зарекомендував. Це також може бути моделлю в ЄС для більшого захисту клімату", - сказав Шольц.

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Дев'ять країн заявили, що для боротьби зі зміною клімату необхідний авіаційний податок, при якому "забруднювач платить більш справедливу ціну за використання авіаційного транспорту". Транспорт є єдиним європейським сектором, що наразі збільшує свої викиди.

Амбітні цілі щодо скорочення викидів вуглецю принаймні на 50% до 2030 року є частиною порядку денного нової Європейської комісії.

У липні Франція оголосила про введення збору з авіакомпаній, що літають з її аеропортів, щоб допомогти підтримати навколишнє середовище, крок, який, за словами Air France, значно зашкодить її конкурентоспроможності і створить більше 60 мільйонів євро додаткових витрат на рік.

Один з підписантів листа, Швеція, ввела авіаційний податок в 2018 році, а Нідерланди планують ввести його в 2020 році, якщо такі заходи не запровадять на рівні ЄС.