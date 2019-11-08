Девять стран ЕС призвали ввести европейский авианалог для ограничения выбросов

Девять государств Европейского Союза призвали Еврокомиссию ввести общеевропейский налог на авиацию с целью ограничения вредных выбросов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В письме еврокомиссару Франсу Тиммермансу, отвечающему за климат, министры финансов Германии, Франции, Нидерландов, Швеции и пяти других государств ЕС призвали к "определенному авиационному налогу", не давая конкретных указаний.

Одной из крупнейших стран, стоящих за письмом, была Германия, которая уже взимает собственный авиационный налог. Ее министр финансов Олаф Шольц сказал, что он может служить в качестве модели для общеевропейского авиационного налога.

"Немецкий авиационный налог хорошо себя зарекомендовал. Это также может быть моделью в ЕС для большей защиты климата", - сказал Шольц.

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Девять стран заявили, что для борьбы с изменением климата необходим авиационный налог, при котором "загрязнитель платит более справедливую цену за использование авиационного транспорта". Транспорт является единственным европейским сектором, который сейчас увеличивает свои выбросы.

Амбициозные цели по сокращению выбросов углерода по крайней мере на 50% до 2030 года являются частью повестки дня новой Европейской комиссии.

В июле Франция объявила о введении сбора с авиакомпаний, летающих из ее аэропортов, чтобы помочь поддержать окружающую среду - шаг, который, по словам Air France, значительно повредит ее конкурентоспособности и создаст более 60 миллионов евро дополнительных расходов в год.

Один из подписантов письма, Швеция, ввела авиационный налог в 2018 году, а Нидерланды планируют ввести его в 2020 году, если такие меры не введут на уровне ЕС.