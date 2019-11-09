Австрійського полковника звинувачують у 25-річному шпигунстві на користь РФ

Полковника армії Австрії звинувачують у шпигунстві на користь Росії, яке тривало протягом щонайменше 25 років.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на "Радіо Свобода", йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Прокурори міста Зальцбург 8 листопада повідомили, що 71-річний чоловік, якого ідентифікували як Мартіна М., за версією слідства, працював на Державне розвідувальне управління Росії з 1993 року.

Він, за даними прокуратури, надавав російській розвідці детальну інформацію щодо систем озброєння Австрії, а також військові дані.

"Розслідування викрило інтеграцію відповідача у структуровану, керовану державою мережу агентів", – йдеться в заяві офісу прокурора.

Встановлено, що офіцер отримав близько 300 тис. євро в обмін на свої послуги. Здобуті відомості він передавав за допомогою зашифрованих листів або за допомогою супутникового зв'язку.

Австрійські правоохоронці затримали чоловіка в 2018 році в той момент, коли він отримав завдання від, як припускають у прокуратурі, свого куратора.