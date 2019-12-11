В ЄС хочуть спрямувати 100 млрд євро на допомогу державам-членам у скороченні викидів

У своєму прагненні привести ЄС до кліматичної нейтральності президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн хоче вкласти 100 мільярдів євро, щоб допомогти країнам-членам, які все ще сильно залежать від викопного палива, зменшити викиди.

Як передає "Європейська правда", про це повідомляє AP з посиланням на проєкт "Європейської зеленої угоди", яку фон дер Ляєн має представити у середу.

Фон дер Ляєн, яка в цьому місяці очолила Єврокомісію, зробила боротьбу зі зміною клімату головним пріоритетом свого п'ятирічного мандата. Перша жінка, яка коли-небудь очолювала комісію, вона пообіцяла зробити ЄС вуглецево-нейтральним до 2050 року.

У проєкті, який лідери мають розглянути на найближчому саміті, йдеться що інвестиції в розмірі 100 мільярдів євро будуть служити "підтримкою для регіонів і секторів, найбільш постраждалих від переходу до вуглецевої нейтральності".

Комісія сподівається, що ці кошти допоможуть регіонам, які найбільше постраждають у фінансовому плані від переходу до більш чистих галузей промисловості. Серед них Угорщина, Чехія і Польща, які ще не взяли на себе зобов'язання по досягненню мети ЄС по чистому нульовому викиду CO2 до 2050 року.

Новий фонд, повна інформація про який має бути оприлюднена в січні, може допомогти переконати лідерів трьох країн приєднатися до цієї мети.