В ЕС хотят направить 100 млрд евро на помощь государствам-членам сократить выбросы CO2

В своем стремлении привести ЕС к климатической нейтральности президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хочет вложить 100 миллиардов евро, чтобы помочь странам-членам, которые все еще сильно зависят от ископаемого топлива, уменьшить выбросы.

Как передает "Европейская правда", об этом сообщает AP со ссылкой на проект "Европейского зеленого соглашения", который фон дер Ляйен должна представить в среду.

Фон дер Ляйен, которая в этом месяце возглавила Еврокомиссию, сделала борьбу с изменением климата главным приоритетом своего пятилетнего мандата. Первая женщина, когда-либо возглавлявшая комиссию, она пообещала сделать ЕС углеродно-нейтральным до 2050 года.

В проекте, который лидеры должны рассмотреть на ближайшем саммите, говорится, что инвестиции в размере 100 миллиардов евро будут служить "поддержкой для регионов и секторов, которые наиболее пострадают от перехода к углеродной нейтральности".

Комиссия надеется, что эти средства помогут регионам, которые больше всего пострадают в финансовом плане от перехода к более чистым отраслям промышленности. Среди них Венгрия, Чехия и Польша, которые еще не взяли на себя обязательства по достижению цели ЕС по чистому нулевому выбросу CO2 к 2050 году.

Новый фонд, полная информация о котором должна быть обнародована в январе, может помочь убедить лидеров трех стран присоединиться к этой цели.