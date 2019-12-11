Грета Тунберг стала людиною року за версією журналу Time

16-річна екоактівістка зі Швеції Грета Тунберг визнана людиною 2019 року за версією американського журналу Time.

Як повідомляє "Європейська правда", обкладинка видання із фото Тунберг з'явилася сьогодні в Instagram видання.

"Це був рік, коли кліматична криза вийшла з-за лаштунків в центр уваги, з розсіяного політичного шуму прямо у світовий порядок денний. І ніхто не зробив більше, щоб це відбулося, ніж Грета Тунберг. Значущі зміни рідко відбуваються без стимулюючої сили впливових людей. З цієї причини вона є Людиною року в 2019 році", - написав головний редактор Time Едвард Фелсенталь.

Як відомо, минулого тижня Тунберг завершила свою подорож через Атлантику на катамарані, прибувши в Лісабон напередодні візиту на кліматичний саміт у Мадриді.

У вересні Тунберг була названа однією з чотирьох осіб, які отримали премію "За правильний спосіб життя", також відому як "альтернативний Нобель".