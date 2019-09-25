Шведська активістка Грета Тунберг отримала "альтернативного Нобеля"
Шведська кліматична активістка Грета Тунберг у середу була названа однією з чотирьох осіб, які отримали премію "За правильний спосіб життя", також відому як "альтернативний Нобель".
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.
Тунберг стала лауреаткою "за те, що надихнула і посилила політичні вимоги з впровадження невідкладних дій в області клімату, які б відображали наукові факти".
Також організатори премії стверджують, що 16-річна школярка, номінована на Нобелівську премію миру, "уособлює ідею про те, що кожен має право створювати зміни".
Створена в 1980 році, щорічна премія "За правильний спосіб життя" відзначає зусилля, які, на думку засновника премії, шведсько-німецького філантропа Якоба фон Уекскулла, були проігноровані Нобелівською премією.
Кожен з чотирьох лауреатів отримає 1 мільйон крон ($103 тис.).
Грета Тунберг стала натхненницею глобальних кліматичних протестів. Вона прибула до США яхтою, а не літаком, щоб підкреслити необхідність більш дружнього ставлення до довкілля.
У Нью-Йорку вона виступила з емоційною промовою, яка обвинувачувала світових політиків у недостатніх діях для протидії змінам клімату.
Президент США Дональд Трамп поглузував з Тунберг через її заяву.