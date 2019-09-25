Шведська активістка Грета Тунберг отримала "альтернативного Нобеля"

Шведська кліматична активістка Грета Тунберг у середу була названа однією з чотирьох осіб, які отримали премію "За правильний спосіб життя", також відому як "альтернативний Нобель".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

Тунберг стала лауреаткою "за те, що надихнула і посилила політичні вимоги з впровадження невідкладних дій в області клімату, які б відображали наукові факти".

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Також організатори премії стверджують, що 16-річна школярка, номінована на Нобелівську премію миру, "уособлює ідею про те, що кожен має право створювати зміни".

Створена в 1980 році, щорічна премія "За правильний спосіб життя" відзначає зусилля, які, на думку засновника премії, шведсько-німецького філантропа Якоба фон Уекскулла, були проігноровані Нобелівською премією.

Кожен з чотирьох лауреатів отримає 1 мільйон крон ($103 тис.).

Грета Тунберг стала натхненницею глобальних кліматичних протестів. Вона прибула до США яхтою, а не літаком, щоб підкреслити необхідність більш дружнього ставлення до довкілля.

У Нью-Йорку вона виступила з емоційною промовою, яка обвинувачувала світових політиків у недостатніх діях для протидії змінам клімату.

Президент США Дональд Трамп поглузував з Тунберг через її заяву.