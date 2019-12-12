Активісти Greenpeace штурмували будівлю Європейської ради в Брюсселі перед самітом ЄС

Більше 50 активістів Greenpeace штурмували будівлю Європейської ради у Брюсселі, піднявшись на будівельне риштування і вивісивши гігантський банер про надзвичайний стан у сфері клімату.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання The Brussels Time.

Екологічна група оголосила про свою акцію незабаром після 6 ранку в четвер, розмістивши фотографії великої групи активістів, вдягнених у яскраві шоломи і куртки, перед їхнім підйомом на будівлю.

"Щось наближається", - заявила група у Twitter, вимагаючи від лідерів ЄС "діяти зараз".

Greenpeace використала пожежну машину, яка повинна була допомогти активістам піднятися на будівлю Europa, але також послати символічне повідомлення про невідкладність дій політикам.

"61 активіст прибув на пожежній машині, щоб символічно принести вогонь і дим до місця проведення саміту ЄС, щоб сказати, що це надзвичайний стан і потрібно діяти зараз" - заявили в організації.

Повідомляється, що протест спричинив перебої в русі автотранспорту в європейському кварталі Брюсселя.

В ході акції, яка тривала до 8.30, активісти пройшли по риштуваннях навколо будівлі, демонструючи банери на різних мовах з закликами до дій у зв’язку з надзвичайною ситуацією, яка склалася з кліматом.

Лідери ЄС планують зустрітися на дводенному саміті в четвер.

Саміт проходить через день після того, як президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оприлюднила свою європейську "зелену угоду", кліматичну стратегію блоку, яку Greenpeace назвав "амбітною", але "недостатньою"."