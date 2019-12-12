Активисты Greenpeace штурмовали здание Европейского совета в Брюсселе перед саммитом ЕС

Более 50 активистов Greenpeace штурмовали здание Европейского совета в Брюсселе, поднявшись на строительные леса и вывесив гигантский баннер о чрезвычайном положении в сфере климата.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание The Brussels Time.

Экологическая группа объявила о своей акции вскоре после 6 утра в четверг, разместив фотографии большой группы активистов, одетых в яркие шлемы и куртки, перед их подъемом на здание.

"Что-то приближается", - заявила группа в Twitter, требуя от лидеров ЕС "действовать сейчас".

Greenpeace использовала пожарную машину, которая должна была помочь активистам подняться на здание Europa, но также послать символическое сообщение о неотложности действий политикам.

"61 активист прибыл на пожарной машине, чтобы символически принести огонь и дым к месту проведения саммита ЕС, чтобы сказать, что это чрезвычайное положение и нужно действовать сейчас", - заявили в организации.

Сообщается, что протест вызвал перебои в движении автотранспорта в европейском квартале Брюсселя.

В ходе акции, которая продолжалась до 8.30, активисты прошли по лесам вокруг здания, демонстрируя баннеры на различных языках с призывами к действиям в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся с климатом.

Лидеры ЕС соберутся на двухдневный саммит в четверг.

Саммит проходит через день после того, как президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обнародовала европейское "зеленое соглашение", климатическую стратегию блока, которую Greenpeace назвал "амбициозной", но "недостаточной".