На єдиному авіаносці Росії сталася пожежа: шестеро потерпілих

На єдиному авіаносці Росії "Адмирал Кузнєцов" 12 грудня сталася пожежа під час проведення робіт з технічного обслуговування, внаслідок чого постраждали шестеро людей, які перебували в трюмі під час загоряння.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російські інформагенції.

Одне з джерел повідомило агентству ТАСС, що пожежа почалася на верхній палубі і що з судна віє густий чорний дим. Корабель перебуває на ремонті в доці у Мурманську.

За попередніми даними, вогонь охопив принаймні 120 квадратних метрів судна. Горить дизельне паливо. На момент пожежі на кораблі перебувало понад 400 людей, їх евакуювали.

В екстрених службах заявили, що пожежники не можуть дістатися до осередку загоряння через сильне задимлення, викликане горінням кабелів.

За інформацією територіального підрозділу центру медицини катастроф, постраждали шестеро людей, одна з них у важкому стані. Доля ще однієї особи невідома, вісьмох осіб вдалося врятувати.

Більшість з постраждалих отруїлися продуктами горіння. Одна людина отримала черепно-мозкову травму.

Причиною пожежі могло стати порушення техніки безпеки при проведенні зварювальних робіт.

Авіаносний крейсер "Адмирал Кузнецов" - єдиний авіаносець російського флоту. Його ввели в експлуатацію 1991 року. "Кузнецов" брав участь у військовій операції Росії в Сирії. 2017 року його почали ремонтувати, а торік плавучий док, в якому він ремонтувався, затонув.