На единственном авианосце России произошел пожар, есть данные о пропавших без вести

На единственном авианосце России "Адмирал Кузнецов" 12 декабря произошел пожар во время проведения работ по техническому обслуживанию, в результате чего пострадали шесть человек, которые находились в трюме во время возгорания.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российские информагентства.

Один из источников сообщил агентству ТАСС, что пожар начался на верхней палубе и с судна несет густой черный дым. Корабль находится на ремонте в доке в Мурманске.

По предварительным данным, огонь охватил по меньшей мере 120 квадратных метров судна. Горит дизельное топливо. На момент пожара на корабле находилось более 400 человек, их эвакуировали.

В экстренных службах заявили, что пожарные не могут добраться до очага возгорания из-за сильного задымления, вызванное горением кабелей.

По информации территориального подразделения центра медицины катастроф, пострадали шесть человек, один из них в тяжелом состоянии. Судьба еще одного человека неизвестна, восемь человек удалось спасти.

Большинство пострадавших отравились продуктами горения. Один человек получил черепно-мозговую травму.

Причиной пожара могло стать нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.

Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" - единственный авианосец российского флота. Его ввели в эксплуатацию в 1991 году. "Кузнецов" участвовал в военной операции России в Сирии. В 2017 году его начали ремонтировать, а в прошлом году плавучий док, в котором он ремонтировался, затонул.