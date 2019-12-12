Угорщина виставила умови, за яких підтримає кліматичні цілі ЄС

Уряд Угорщини заявив у четвер, що у нього є певні умови для того, щоб підтримати нові зобов'язання ЄС щодо клімату.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Глава адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш заявив, що Угорщина хотіла б отримати гарантії ЄС, що угода щодо клімату не призведе до підвищення цін в енергетичному і продовольчому секторах, і що витрати будуть нести великі забруднювачі.

"Угорщина згодна з амбітними цілями, поставленими ЄС, але ми не можемо підписати порожній чек. Кліматична мета 2050 року не може мати наслідків у вигляді зростання цін на продовольство або енергію", - сказав Гуйяш.

Також, за його словами, блок має визнати, що ядерна енергія допоможе у боротьбі зі зміною клімату.

Гуйяш також зазначив, що, хоча Угорщина скоротила обсяг виробництва вуглецю на третину з 1990 року, незважаючи на різке економічне зростання, і в даний час нарощує свою економіку, не збільшуючи свій вуглецевий слід, інші країни не були настільки розсудливі.

За його словами, обсяг емісії вуглецю на душу населення в Угорщині, що становить 6,3 тонни на рік, значно нижче показників у приблизно 11 тонн в Німеччині та Нідерландах і 20 тонн в Сполучених Штатах.

Досягнення цілей кліматичної нейтральності до 2050 року коштуватиме Угорщині 50 трильйонів форинтів ($165 мільярдів), що буде непомірно дорого, сказав представник угорського уряду.