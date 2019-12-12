Венгрия выдвинула условия, при которых поддержит климатические цели ЕС

Правительство Венгрии заявило в четверг, что у него есть определенные условия для того, чтобы поддержать новые обязательства ЕС по климату.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Венгрия хотела бы получить гарантии ЕС, что соглашение по климату не приведет к повышению цен в энергетическом и продовольственном секторах, и расходы будут нести крупные загрязнители.

"Венгрия согласна с амбициозными целями, поставленными ЕС, но мы не можем подписать пустой чек. Климатическая цель 2050 года не может иметь последствий в виде роста цен на продовольствие и энергию", - сказал Гуйяш.

Также, по его словам, блок должен признать, что ядерная энергия поможет в борьбе с изменением климата.

Гуйяш также отметил, что хотя Венгрия сократила объем производства углерода на треть с 1990 года, несмотря на резкий экономический рост, и в настоящее время наращивает свою экономику, не увеличивая свой углеродный след, другие страны не столь благоразумны.

По его словам, объем эмиссии углерода на душу населения в Венгрии, что составляет 6,3 тонны в год, значительно ниже показателей в примерно 11 тонн в Германии и Нидерландах и 20 тонн в Соединенных Штатах.

Достижение целей климатической нейтральности к 2050 году обойдется Венгрии в 50 трлн форинтов ($ 165 млрд), что непомерно дорого, сказал представитель венгерского правительства.