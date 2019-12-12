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Україна підписала оновлену редакцію дорожньої карти співробітництва з НАТО

Четвер, 12 грудня 2019, 18:38

Україна підписала оновлену редакцію Дорожньої карти Україна-НАТО з оборонно-технічного співробітництва.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на заяву на сайті РНБОУ.

Делегація України на чолі із заступником секретаря РНБО Сергієм Демедюком сьогодні у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі взяла участь у 28-му засіданні Спільної робочої групи Україна-НАТО з оборонно-технічного співробітництва (СРГО).

"Під час заходу учасники розглянули результати співпраці з НАТО у 2019 році у сфері озброєнь і реформування національного оборонно-промислового комплексу та визначили пріоритетні завдання на 2020 рік", - йдеться у заяві.

За підсумками засідання сторони підписали оновлену редакцію Дорожньої карти Україна-НАТО з оборонно-технічного співробітництва.

"Сторони розглянули практичні аспекти співробітництва у рамках програм і проектів Агенції НАТО з підтримки та постачання, Агенції НАТО зі зв’язку та інформації, а також груп Конференції національних директорів з озброєння", - зазначили в РНБО.

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