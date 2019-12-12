Украина подписала обновленную редакцию дорожной карты сотрудничества с НАТО

Украина подписала обновленную редакцию Дорожной карты Украина-НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление на сайте СНБОУ.

Делегация Украины во главе с заместителем секретаря СНБО Сергеем Демедюком сегодня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе приняла участие в 28-м заседании Совместной рабочей группы Украина-НАТО по оборонно-техническому сотрудничества.

"Во время мероприятия участники рассмотрели результаты сотрудничества с НАТО в 2019 году в сфере вооружений и реформирования национального оборонно-промышленного комплекса и определили приоритетные задачи на 2020 год", - говорится в заявлении.

По итогам заседания стороны подписали обновленную редакцию Дорожной карты Украина-НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.

"Стороны рассмотрели практические аспекты сотрудничества в рамках программ и проектов Агентства НАТО по поддержке и поставкам, Агентства НАТО по связи и информации, а также групп Конференции национальных директоров по вооружению", - отметили в СНБО.