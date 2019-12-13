Бельгійський карнавал виключили зі списку ЮНЕСКО через звинувачення в антисемітизмі

Карнавал у бельгійському місті Алст викреслили зі списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО через прояви антисемітизму під час його проведення.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Le Soir.

Міжурядовий комітет ЮНЕСКО з охорони нематеріальної культурної спадщини "базував своє рішення на тому, що повторення расистських та антисемітських вистав несумісні з основоположними принципами Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини 2003 року".

Сцена, яка спричинила критику карнавалу

Минулої неділі мер міста Алст оголосив про те, що попросив виключити фестиваль зі списку ЮНЕСКО через необґрунтовані, на його думку, звинувачення.

Суперечка навколо карнавалу виникла в березні через те, що під час однієї з вуличних сцен євреїв зобразили як грошовитих людей з гачкуватими носами, які сидять на мішках з грошима в оточенні щурів. Сцена викликала критику Європейського Союзу та єврейських організацій.

Це перший випадок, коли ЮНЕСКО вилучає когось зі списку нематеріальної спадщини.