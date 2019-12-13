Бельгийский карнавал исключили из списка ЮНЕСКО из-за обвинений в антисемитизме

Карнавал в бельгийском городе Алст вычеркнули из списка нематериального наследия ЮНЕСКО из-за проявления антисемитизма во время его проведения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir.

Межправительственный комитет ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия "основывал свое решение на том, что повторение расистских и антисемитских представлений несовместимы с основополагающими принципами Конвенции об охране нематериального культурного наследия 2003 года".

Сцена, вызвавшая критику карнавала

В минувшее воскресенье мэр города Алст объявил о том, что попросил исключить фестиваль из списка ЮНЕСКО из-за необоснованных, по его мнению, обвинений.

Спор вокруг карнавала возник в марте из-за того, что во время одной из уличных сцен евреев изобразили как богатых людей с крючковатыми носами, которые сидят на мешках с деньгами в окружении крыс. Сцена вызвала критику Европейского Союза и еврейских организаций.

Это первый случай, когда ЮНЕСКО вычеркивает кого-то из списка нематериального наследия.