Пристайко: Вашингтон погодився на призначення Єльченка послом України в США

Сполучені Штати дали згоду на призначення новим послом України Володимира Єльченка.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава МЗС України Вадим Пристайко в інтерв'ю УНІАН.

"Ми вже отримали агреман (попередню згоду уряду країни перебування на прийняття певної особи як глави дипломатичного представництва іншої держави, - ред.). З кандидатурою ми визначилися ще два місяці тому - це наш теперішній представник в ООН Володимир Єльченко", - сказав Пристайко.

З 2015 року Єльченко є постійним представником України при ООН. Очікується, що його замінить нинішній заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, який курує в центральному апараті міжнародні організації.

Пристайко додав, що Україна також отримала агремани щодо певної кількості послів в інших країнах.

"Вже підготувалися повністю. По деяких є готові укази. Ми найближчим часом зможемо оприлюднити укази щодо призначення цілої низки керівників важливих для нас місій", - сказав міністр.

Нагадаємо, 19 липня президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Чалого з посади посла України в США. З того часу ця посада залишається вакантною.