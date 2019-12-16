Пристайко: Вашингтон согласился на назначение Ельченко послом Украины в США

Соединенные Штаты дали согласие на назначение новым послом Украины Владимира Ельченко.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью УНИАН.

"Мы уже получили агреман (предварительное согласие правительства страны пребывания на принятие определенного лица в качестве главы дипломатического представительства другого государства. - Ред.). С кандидатурой мы определились еще два месяца назад - это наш нынешний представитель в ООН Владимир Ельченко", - сказал Пристайко.

С 2015 года Ельченко является постоянным представителем Украины при ООН. Ожидается, что его заменит нынешний заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, курирующий в центральном аппарате международные организации.

Пристайко добавил, что Украина также получила агреманы на определенное количество послов в других странах.

"Уже подготовились полностью. По некоторым готовы указы. Мы в ближайшее время сможем обнародовать указы о назначении целого ряда руководителей важных для нас миссий", - сказал министр.

Напомним, 19 июля президент Владимир Зеленский освободил Валерия Чалого с должности посла Украины в США. С тех пор эта должность остается вакантной.