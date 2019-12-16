Прем'єр Британії 20 грудня запропонує угоду про Brexit на розгляд парламенту

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон хоче представити на розгляд Палати громад законопроєкт про вихід з Євросоюзу в п'ятницю, 20 грудня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Мета законопроєкту полягає в тому, щоб перетворити угоду про вихід, що є проєктом міжнародного договору, на закон Великої Британії та дати дозвіл уряду на ратифікацію.

"Ми плануємо почати процес до Різдва, і ми зробимо це належним конституційним шляхом за погодженням зі спікером", - сказав офіційний представник Джонсона.

На питання про те, чи буде законодавство ідентичне законопроєкту, представленому в минулому парламенті, представник додав: "Вам доведеться почекати, поки він буде опублікований, але він буде відображати угоду, яку ми уклали з ЄС щодо нашого виходу".

Нагадаємо, Консервативна партія прем’єр-міністра Бориса Джонсона отримала 365 місць з 650 у Палаті громад на дострокових виборах 12 грудня.

Це означає, що консерватори самостійно зможуть сформувати більшість у парламенті і матимуть достатньо голосів для ухвалення необхідних рішень.

Про наслідки цих виборів читайте в інтерв’ю: "Угода з Україною, зміна візової політики та більше тиску на Росію: що робитиме Британія після Brexit".

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