Премьер Британии 20 декабря предложит соглашение о Brexit на рассмотрение парламента

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет представить на рассмотрение Палаты общин законопроект о выходе из Евросоюза в пятницу, 20 декабря.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Цель законопроекта заключается в том, чтобы превратить соглашение о выходе, которое является проектом международного договора, в закон Великобритании и дать разрешение правительству на ратификацию.

"Мы планируем начать процесс до Рождества, и мы сделаем это должным конституционным путем по согласованию со спикером", - сказал официальный представитель Джонсона.

На вопрос о том, будет ли законодательство идентично законопроекту, представленному в прошлом парламенте, представитель добавил: "Вам придется подождать, пока он будет опубликован, но он будет отражать соглашение, которое мы заключили с ЕС относительно нашего выхода".

Напомним, Консервативная партия премьер-министра Бориса Джонсона получила 365 мест из 650 в Палате общин на досрочных выборах 12 декабря.

Это означает, что консерваторы самостоятельно смогут сформировать большинство в парламенте и иметь достаточно голосов для принятия необходимых решений.

О результатах этих выборов читайте в интервью: "Соглашение с Украиной, изменение визовой политики и больше давления на Россию: что будет делать Великобритания после Brexit".

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