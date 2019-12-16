Озброєний турецький дрон приземлився на Кіпрі

Турецький військовий безпілотник приземлився на Північному Кіпрі у понеділок на тлі посилення напруженості у зв'язку з угодою Туреччини з Лівією, яка претендує на багате газом східне Середземномор'я.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Безпілотник "Байрактар TB2" приземлився в аеропорту у Фамагусті. Уряд Північного Кіпру схвалив використання аеропорту для безпілотних літальних апаратів.

Після цього минулого місяця було підписано угоду між Лівією та Туреччиною, яка може виявитися вирішальною у сутичках за нещодавно виявлені запаси газу у східному Середземномор'ї.

Угода закріплює великі морські райони за Туреччиною і нехтує претензіями Греції та Кіпру.

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Аналітики стверджують, що Туреччина протистоїть зусиллям конкурентів щодо забезпечення прав на газову розвідку в цьому районі після того, як Кіпр, Греція, Єгипет та Ізраїль виключили її з нового "Східносередземноморського газового форуму", який включає також Йорданію, Італію та палестинські території.

Північний Кіпр заявив, що дозвіл щодо безпілотника був наданий минулого тижня "у світлі останніх подій у регіоні східного Середземномор'я" та "для захисту законних прав та інтересів Північного Кіпру та Туреччини".

Міністр транспорту Північного Кіпру заявив, що турецькі безпілотники частково були відповіддю на придбання ізраїльських безпілотників Кіпром у жовтні для моніторингу його ексклюзивної економічної зони.