Вооруженный турецкий беспилотник приземлился на Кипре

Турецкий военный беспилотник приземлился на Северном Кипре в понедельник на фоне усиления напряженности в связи с соглашением Турции с Ливией, которая претендует на богатое газом восточное Средиземноморье.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Беспилотник "Байрактар ​​TB2" приземлился в аэропорту в Фамагусте. Правительство Северного Кипра одобрило использование аэропорта для беспилотных летательных аппаратов.

После этого в прошлом месяце было подписано соглашение между Ливией и Турцией, которое может оказаться решающим в столкновениях с недавно обнаруженные запасы газа в восточном Средиземноморье.

Соглашение закрепляет большие морские районы за Турцией и пренебрегает претензиями Греции и Кипра.

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Аналитики утверждают, что Турция противостоит усилиям конкурентов по обеспечению прав на газовую разведку в этом районе после того, как Кипр, Греция, Египет и Израиль исключили ее из нового "Восточносредиземноморского газового форума", который включает также Иорданию, Италию и палестинские территории.

Северный Кипр заявил, что разрешение по беспилотникам было предоставлено на прошлой неделе "в свете последних событий в регионе восточного Средиземноморья" и "для защиты законных прав и интересов Северного Кипра и Турции".

Министр транспорта Северного Кипра заявил, что турецкие беспилотники частично были ответом на приобретение израильских беспилотников Кипром в октябре для мониторинга его эксклюзивной экономической зоны.