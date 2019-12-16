У Польщі будівлю суду евакуювали через білий порошок у посилці

В одній з посилок, що надійшла на адресу Воєводського суду в польському місті Катовіце, виявили білий порошок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

На місце події одразу прибули правоохоронці і 13 пожежних бригад. 400 осіб з будівлі суду евакуювали.

Речовиною з посилки зайнялися спеціалісти з підрозділу поліції, який має справу з хімічними речовинами.

На момент отримання посилки у приміщенні перебували 4 людини. Їх усіх ізолювали.

Однак, як невдовзі з’ясувалося, порошок, що висипався з однієї з посилок був пшеничним борошном. Тепер поліція проводить розслідування щодо доставки цієї посилки до суду.