У Польщі будівлю суду евакуювали через білий порошок у посилці
Понеділок, 16 грудня 2019, 17:31
В одній з посилок, що надійшла на адресу Воєводського суду в польському місті Катовіце, виявили білий порошок.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.
На місце події одразу прибули правоохоронці і 13 пожежних бригад. 400 осіб з будівлі суду евакуювали.
Речовиною з посилки зайнялися спеціалісти з підрозділу поліції, який має справу з хімічними речовинами.
На момент отримання посилки у приміщенні перебували 4 людини. Їх усіх ізолювали.
Однак, як невдовзі з’ясувалося, порошок, що висипався з однієї з посилок був пшеничним борошном. Тепер поліція проводить розслідування щодо доставки цієї посилки до суду.
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