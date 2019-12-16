В Польше здание суда эвакуировали из-за белого порошка в посылке
Понедельник, 16 декабря 2019, 17:31
В одной из посылок, поступившей в адрес Воеводского суда в польском городе Катовице, обнаружили белый порошок.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.
На место происшествия сразу прибыли правоохранители и 13 пожарных бригад. 400 человек из здания суда эвакуировали.
Веществом из посылки занялись специалисты из подразделения полиции по химическим веществам.
На момент получения посылки в помещении находились 4 человека. Их всех изолировали.
Однако, как вскоре выяснилось, порошок, который высыпался из одной из посылок, был пшеничной мукой. Теперь полиция проводит расследование по поводу доставки этой посылки в суд.
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