В Польше здание суда эвакуировали из-за белого порошка в посылке

В одной из посылок, поступившей в адрес Воеводского суда в польском городе Катовице, обнаружили белый порошок.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

На место происшествия сразу прибыли правоохранители и 13 пожарных бригад. 400 человек из здания суда эвакуировали.

Веществом из посылки занялись специалисты из подразделения полиции по химическим веществам.

На момент получения посылки в помещении находились 4 человека. Их всех изолировали.

Однако, как вскоре выяснилось, порошок, который высыпался из одной из посылок, был пшеничной мукой. Теперь полиция проводит расследование по поводу доставки этой посылки в суд.