В Європарламенті попередили про небезпеку інституту префектів для децентралізації

Депутати Європейського парламенту висловлюють думку, що введення інституту префектів, як це передбачено законопроєктом президента України Володимира Зеленського про внесення змін до Конституції в частині самоврядування, може загрожувати самій децентралізації.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", така думка пролунала в середу в Страсбурзі в рамках засідання парламентського Комітету асоціації Україна-ЄС.

Зокрема, доповідач по Україні, німецький депутат від групи європейських народників Міхаель Галер вважає, що система префектів "не повинна протистояти децентралізації і не повинна бути спрямована на створення вертикалі влади, про яку нам відомо з інших місць".

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"Я сподіваюся, що я помиляюся в цьому стосунку, але я наполегливо рекомендую колегам (депутатам Верховної Ради України) перед тим, як швидко прийняти конституційні поправки, провести глибоке обговорення. Конституція - це не те, що змінюється за дуже короткий проміжок часу. Це моя порада і звернення - глибоко розглядати будь-які зміни до Конституції", - закликав він присутніх з України парламентарів.

"Я сподіваюся, що заснування інституту префектів не суперечить чи не зробить децентралізацію такою, що, свого роду, вийшла з ужитку. Так не повинно бути. Децентралізація та самоврядування на місцевому рівні важливі для того, щоб люди отримали результати реформи", - додав Галер.

Віцепрезидент делегації ЄП до комітету асоціації, депутат від групи "зелених" Віола фон Крамон своєю чергою назвала пропозицію ввести інститут префектів "дуже небезпечним розвитком".

"Я категорично проти цього, тому що я бачу, що успіх децентралізації може бути в небезпеці. Я проти цієї виконавчої влади на рівні області", - заявила вона.

Фон Крамон також підкреслила, що "не бачить необхідності поспішати з цими конституційними змінами".

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"Я б хотіла бачити відповідну процедуру, але (не хотіла б бачити) ніякої виконавчої влади з офісу президента в регіони. Тому що це демобілізує, децентралізує самоврядування", - впевнена політик.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський пропонує змінити окремі положення Конституції України щодо адміністративно-територіального устрою.

Згідно з супровідними документами, що з’явились на сайті парламенту, пропонуються зміни до Конституції України щодо децентралізації влади. Наприклад, ліквідується поняття "район", вводиться "округ" та інституція префектів замість місцевих державних адміністрацій.

Призначати префекта буде президент за погодженням з урядом. Основні повноваження префекта: адміннагляд за місцевою владою, щоб та дотримувалась законів, координація роботи влади, забезпечення взаємодії різних органів в умовах воєнного або надзвичайного стану.

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