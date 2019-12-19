Джонсон хоче нових повноважень для британських судів відхиляти рішення ЄС

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон має намір посилити повноваження британських судів в питанні скасування рішень Суду Євросоюзу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

В офісі прем'єра підтвердили, що Джонсон включить у свій законопроєкт про вихід з ЄС застереження, яке дозволить нижчим судам відхиляти рішення Суду ЄС, щоб допомогти Британії "повернути контроль над нашими законами".

Цей план фактично скасує рішення Терези Мей, яке було прийняте після багатьох політичних і правових спорів у 2018 році, про те, що тільки верховні суди Британії мають таку ж таку ж правову силу, як і Суд ЄС.

В рамках законопроєкту про вихід у 2018 році уряд Мей надав повноваження "відступати" від прецедентного права ЄС тільки Верховному суду в Англії і Високому суду юстиції в Шотландії.

"Законопроєкт гарантує, що Верховний суд не є єдиною установою, здатною розглянути питання про збереження рішень Європейського суду. Це важлива зміна, яка гарантує, що ми не зіткнемося з юридичним глухим кутом і не залишимося пов'язаними рішеннями ЄС протягом багатьох років", - сказав представник офісу Джонсона.

Він також відкинув припущення, що цей крок може дозволити уряду послабити гарантії ЄС щодо прав робітників і інших засобів захисту.

"Це будуть питання для британських судів, як і було обіцяно британському народу", - сказав він.

Очікується, що в четвер уряд оприлюднить окремий законопроєкт про права робітників.