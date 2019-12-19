Джонсон хочет новых полномочий для британских судов отклонять решения ЕС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен усилить полномочия британских судов в вопросе отмены решений Суда Евросоюза.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

В офисе премьера подтвердили, что Джонсон включит в свой законопроект о выходе из ЕС предостережение, которое позволит нижестоящим судам отклонять решения Суда ЕС, чтобы помочь Британии "вернуть контроль над нашими законами".

Этот план фактически отменит решение Терезы Мэй, которое было принято после многих политических и правовых споров в 2018 году, о том, что только верховные суды Великобритании имеют такую ​​же такую ​​же правовую силу, как и Суд ЕС.

В рамках законопроекта о выходе в 2018 году правительство Мэй предоставило полномочия "отступать" от прецедентного права ЕС только Верховному суду в Англии и Высокому суду юстиции в Шотландии.

"Законопроект гарантирует, что Верховный суд не является единственным учреждением, способным рассмотреть вопрос о сохранении решений Европейского суда. Это важное изменение, которое гарантирует, что мы не столкнемся с юридическим тупиком и не останемся связанными решениями ЕС в течение многих лет", - сказал представитель офиса Джонсона.

Он также отверг предположение, что этот шаг может позволить правительству ослабить гарантии ЕС относительно прав рабочих и других средств защиты.

"Это будут вопросы для британских судов, как и было обещано британскому народу", - сказал он.

Ожидается, что в четверг правительство обнародует отдельный законопроект о правах рабочих.