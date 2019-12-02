Лукашенко прибув до Сербії на тлі порівнянь із Ким Чен Ином

2 грудня президент Білорусі Александр Лукашенко прилетів до Белграда. Біля трапа літака його зустрічав сербський колега Александар Вучич.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TUT.by.

Офіційні переговори двох президентів призначені на 3 грудня. У програмі запланована зустріч Лукашенка з головою Народної скупщини (парламенту) Сербії Майєю Гойковіч і депутатами.

Запланований виступ Лукашенка в парламенті Сербії викликав скандал. Голова Демократичної партії Сербії Санда Рашковіч-Івіч заявила, що через позицію Лукашенка щодо Косова (Мінськ незалежність Косова не визнає), президент Сербії має прийняти гостя, але зустріч білоруського президента з місцевими депутатами - знущання над демократією.



"У Білорусі в парламенті немає опозиції. Навесні, мабуть, перед парламентськими виборами у нас виступить Кім Чен Ин, щоб поділитися з режимом досвідом і передати знання про виборчі процеси", - заявила політик.

Вучич присоромив Рашковіч-Івіч за такі висловлювання, сказав, що із задоволенням прийме Лукашенка і розповів, як екс-лідер Сербії Борис Тадич ховався від білоруського колеги в ресторані.



Як очікується, президенти обговорять розвиток політичного діалогу та економічної взаємодії, зокрема, перспективам збільшення товарообігу, ініціативам зі створення спільних виробництв і запуску взаємних інвестиційних проєктів.

Паралельно візиту президента в Белграді відбудеться білорусько-сербський бізнес-форум.

Очікується, що під час бізнес-форуму будуть підписані контракти на постачання білоруської продукції приблизно на $100 млн.

Нагадаємо, 12 листопада Александр Лукашенко відвідав Австрію – вперше за понад три роки білоруський президент вирушив з офіційним візитом до держави-члена ЄС.