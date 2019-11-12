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Лукашенко у вівторок вперше за три роки перебуває з офіційним візитом у ЄС

Вівторок, 12 листопада 2019, 12:40

Лідер Білорусі Александр Лукашенко у вівторок відвідує Австрію – це вперше за понад три роки білоруський президент вирушив з офіційним візитом до держави-члена ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Лукашенко зустрінеться з президентом Австрії Александром ван дер Белленом під час свого першого офіційного візиту до країни, який відбувається після поїздки попереднього канцлера Австрії Себастьяна Курца до Білорусі у березні.

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Востаннє Лукашенко відвідував ЄС у 2016 році. Тоді він приїхав до Італії та Ватикану після того, як ЄС скасував більшість санкцій проти нього, введених з метою посприяти зміцненню прав людини.

З 2016 року Лукашенка неодноразово запрошували відвідати ЄС, але досі він відхиляв ці запрошення.

Австрія є одним з найбільших джерел прямих іноземних інвестицій в Білорусі після Росії.

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Лукашенко був в Австрії з приватним візитом у 2002 році, коли приїхав покататись на лижах з сім'єю.

В останні роки Захід і Білорусь прагнули покращити відносини у той час, як Кремль наполягав на тісніших стосунках між Москвою та Мінськом.

Останніми місяцями Москва чинить тиск на Мінськ з метою більш тісної інтеграції. Й хоча Лукашенко виступає за більш тісні зв'язки з Москвою, він відштовхує ідею відвертого об'єднання.

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