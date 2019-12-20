Парламент Британії проведе голосування за угоду про Brexit

Палата громад парламенту Великої Британії у п’ятницю проведе голосування щодо того, чи підтримувати план прем'єр-міністра щодо виходу з ЄС 31 січня.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

На розгляд депутатів пропонується законопроєкт про вихід, який у разі затвердження реалізує угоду про Brexit, про яку Борис Джонсон домовився з ЄС у жовтні.

Законопроєкт також забороняє уряду продовжувати перехідний період після 2020 року. В цей період Британія вже не входитиме в ЄС, але дотримуватиметься багатьох правил блоку.

"Сьогодні ми виконаємо обіцянку, яку ми дали людям, і отримаємо завершення голосування за Brexit на Різдво", - сказав Джонсон перед голосуванням, яке, як очікується, відбудеться близько 16:30 за Києвом.

"Тоді, на початку нового десятиліття, на початку нового світанку для нашої країни, наші парламентарі повернуться до Вестмінстеру, щоб негайно закінчити роботу, вивести нас із ЄС 31 січня та перемістити цю країну вперед", - додав він.

Депутати у п’ятницю проведуть дебати і голосуватимуть за документ у другому читанні - за його загальні принципи. Оскільки консерватори здобули більшість на загальних виборах минулого тижня, законопроєкт, як очікується, буде легко прийнятий, після чого депутатам буде надано ще три дні - 7, 8 та 9 січня - для продовження дебатів.

Останні етапи ратифікації відбудуться після католицького Різдва, але Джонсон хоче провести принципове голосування до цього дня.