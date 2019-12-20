На заході Європи вирує шторм "Ельза": у Португалії та Іспанії загинули 4 людини

З середи на заході Європи вирує шторм "Ельза" - пориви вітру сягають 130 кілометрів на годину, дощі викликали підтоплення у низці регіонів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на іспанські та португальські ЗМІ.

Зокрема, як повідомляє El Pais, в іспанській провінції Астурія у четвер загинув чоловік, якого накрило потоком з бруду і каміння.

Ще один чоловік загинув у провінції Галісія – його накрило уламками в результаті обвалу стіни у парку Санто Домінго де Бонаваль у місті Сантьяго-де-Компостела.

В іспанській провінції Уельва в одному з міст рівень води під час повені сягнув півтора метра. Рятувальником довелося провести низку операцій з порятунку людей, які опинилися в пастці своїх автомобілів. Ситуацію в місті оцінили як катастрофічну.

У Португалії, як повідомляє телерадіокомпанія RTP, жертвами негоди стали двоє людей. Одна людина загинула в результаті дорожньо-транспортної пригоди, викликаної падінням дерева у регіоні Сетубал, за 50 км на південь від Лісабона, а ще одна загинула в результаті обвалення будинку в районі Візеу, за 300 км на північ від Лісабона. В тому ж регіоні зник ще один чоловік, і аварійні служби побоюються, що його змило потоком води, коли він їхав на тракторі по частково зруйнованій дорозі.

Пориви ураганного вітру на атлантичному узбережжі місцями сягали 160 метрів на годину. Через це низка господарств опинилися без електрики.

Шторм також позначився на підготовці до Різдва – через неможливість морського промислу ціни на морепродукти зросли на 30%.