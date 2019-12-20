На западе Европы бушует шторм "Эльза": в Португалии и Испании погибли 4 человека

Со среды на запад Европы обрушился шторм "Эльза" - порывы ветра достигают 130 километров в час, дожди вызвали подтопления в ряде регионов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на испанские и португальские СМИ.

В частности, как сообщает El Pais, в испанской провинции Астурия в четверг погиб человек, которого накрыло потоком из грязи и камней.

Еще один человек погиб в провинции Галисия - его накрыло обломками в результате обвала стены в парке Санто Доминго де Бонаваль в городе Сантьяго-де-Компостела.

В испанской провинции Уэльва в одном из городов уровень воды во время наводнения достиг полутора метров. Спасателям пришлось провести ряд операций по спасению людей, оказавшихся в ловушке в своих автомобилях. Ситуацию в городе оценили как катастрофическую.

В Португалии, как сообщает телерадиокомпания RTP, жертвами непогоды стали два человека. Один человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, вызванного падением дерева в регионе Сетубал, в 50 км к югу от Лиссабона, а еще один погиб в результате обрушения дома в районе Визеу, в 300 км к северу от Лиссабона. В том же регионе исчез еще один человек, и аварийные службы опасаются, что его смыло потоком воды, когда он ехал на тракторе по частично разрушенной дороге.

Порывы ураганного ветра на атлантическом побережье местами достигали 160 метров в час. Из-за этого ряд хозяйств оказались без электричества.

Шторм также сказался на подготовке к Рождеству - из-за невозможности морского промысла цены на морепродукты выросли на 30%.