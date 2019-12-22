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Україна планує відкрити посольство в Албанії і генконсульства у Франції та США

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Україна планує відкрити посольство в Албанії і генконсульства у Франції та США

Неділя, 22 грудня 2019, 14:02

У 2020 році Україна планує відкрити одне нове посольство та два генеральні консульства за кордоном.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю виданню "Апостроф" розповів державний секретар МЗС України Андрій Заяць.

За його словами, мова про відкриття посольства в Албанії, а також генерального консульства у французькому Марселі і генерального консульства в американському Г’юстоні. 

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"Вже отримано погодження президента України, чекаємо згоди контрагентів", - повідомив дипломат.

Він висловив сподівання, що нові дипломатичні установи почнуть працювати в третьому кварталі 2020 року.

Мережа українських консульських установ наразі охоплює 94 країни, консули працюють у 116 містах, стверджується у програмі українського уряду. 

Також повідомлялось, що уряд планує розширити мережу почесних консулів там, де до цього часу немає офіційної консульської присутності.

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МЗС
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