Уряд планує відкрити нове посольство і два генконсульства до кінця 2020 року

До кінця 2020 року український уряд планує відкрити два нових генеральних консульства та одне посольство.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у затвердженій урядовій програмі, переданій до Верховної ради.

Як зазначено у програмі, мережа українських консульських установ наразі охоплює 94 країни, консули працюють у 116 містах.

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Також уряд планує розширити мережу почесних консулів там, де до цього часу немає офіційної консульської присутності. Зараз почесних консулів 112.

"Наш план – мати консульського представника України, штатного чи почесного, у кожному регіоні світу", - йдеться у програмі.

В уряді зазначили, що українцям за кордоном має бути доступний повний спектр послуг із реєстрації актів громадянського стану, нотаріальних послуг, допомога в спілкуванні з офіційними інстанціями країни перебування, представництво і захист в іноземних судах, можливість взяти участь у голосуванні в Україні.