У Польщі знайшли тіло пілота вертольота, зниклого у суботу
Польська поліція виявила вертоліт і тіло 61-річного пілота, який зник у суботу у центральній частині країни.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.
Заяву про зникнення чоловіка подала у неділю його партнерка.
Відомо, що чоловік в суботу вилетів з аеропорту біля міста Плонськ у центральній Польщі, мав полетіти на північ в готель поблизу міста Оструда і того ж дня повернутися. Чоловік долетів до місця призначення, але зник на зворотньому шляху.
Пошуками зниклого пілота займалися пожежники, поліцейські і солдати Військ територіальної оборони.
Вертоліт знайшли в кілометрі від місця старту. Машина перебувала у важкодоступній місцевості. Всередині було знайдено тіло 61-річного пілота.
На місці події працюють правоохоронні органи, які намагаються встановити обставини того, що сталося.