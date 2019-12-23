У Польщі знайшли тіло пілота вертольота, зниклого у суботу

Польська поліція виявила вертоліт і тіло 61-річного пілота, який зник у суботу у центральній частині країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Заяву про зникнення чоловіка подала у неділю його партнерка.

Відомо, що чоловік в суботу вилетів з аеропорту біля міста Плонськ у центральній Польщі, мав полетіти на північ в готель поблизу міста Оструда і того ж дня повернутися. Чоловік долетів до місця призначення, але зник на зворотньому шляху.

Пошуками зниклого пілота займалися пожежники, поліцейські і солдати Військ територіальної оборони.

Вертоліт знайшли в кілометрі від місця старту. Машина перебувала у важкодоступній місцевості. Всередині було знайдено тіло 61-річного пілота.

На місці події працюють правоохоронні органи, які намагаються встановити обставини того, що сталося.