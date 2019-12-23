В Польше нашли тело пилота вертолета, пропавшего в субботу

Польская полиция обнаружила вертолет и тело 61-летнего пилота, который исчез в субботу в центральной части страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Заявление об исчезновении мужчины подала в воскресенье его партнерша.

Известно, что мужчина в субботу вылетел из аэропорта у города Плоньск в центральной Польше, должен был полететь на север в отель вблизи города Оструда и в тот же день вернуться. Он долетел до места назначения, но исчез на обратном пути.

Поисками пропавшего пилота занимались пожарные, полицейские и солдаты Войск территориальной обороны.

Вертолет нашли в километре от места старта. Машина находилась в труднодоступной местности. Внутри было обнаружено тело 61-летнего пилота.

На месте происшествия работают правоохранительные органы, которые пытаются установить обстоятельства случившегося.