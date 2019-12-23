В Естонії достроково вийшов на свободу засуджений за шпигунство на РФ ексчиновник

В Естонії засуджений на 12,5 року за державну зраду колишній чиновник Міноборони Герман Сімм достроково вийшов на свободу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на газету Postimees.

5 грудня Тартуський повітовий суд вирішив умовно-достроково звільнити 72-річного Сімма від покарання, визначеного йому Хар’юським повітовим судом 25 лютого 2009 року. 23 грудня він залишив Тартуську в'язницю.

Суд, вислухавши засудженого, ознайомившись з думкою прокурора і матеріалами, представленими Тартуською в'язницею, вирішив, що умовно-дострокове звільнення Сімма виправдане.

Суд оцінив ризик рецидиву з боку Сімма як вкрай низький. На думку суду, Сімм володіє вкрай низьким доступом до засекреченої інформації і документів, які могли б представляти інтерес для інших країн або їх організацій. Ризик рецидиву також знижують похилий вік і стан здоров'я Сімма.

Естонський суд у 2009 році визнав Сімма винним у державній зраді і розголошенні секретної інформації та засудив його до 12 років і шести місяців ув'язнення. За даними Поліції безпеки, Сімм постачав російські спецслужби інформацією в період з 1995 по 2008 рік.

Згідно з розслідуванням, проведеним Поліцією безпеки, Сімм почав співпрацювати зі Службою зовнішньої розвідки Росії (СЗР) ще влітку 1995 року і передавав секретну інформацію аж до свого затримання у вересні 2008 року. Таким чином, він передав контактним особам у СЗР 19 документів, що містять державні таємниці, один документ конфіденційного рівня і чотири документи обмеженого користування.